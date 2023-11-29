وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، علوم الكمبيوتر والمعلومات، إدارة صحية، إدارة مستشفيات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تغذية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التغذية الإكلينيكية، علم التغذية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)