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وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس معماري.

– سائق.

– مهندس سلامة.

– فني كهربائي.

– رئيس معسكر.

– مساعد قانوني.

– سكرتير تنفيذي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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