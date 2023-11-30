وظائف شاغرة بفروع الخزف السعودي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومحايل عسير، وخميس مشيط، والمنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– وكيل مركز الاتصال.

– منسق تسليم المواد.

– ممثل مبيعات/ صالة العرض (عدد وظيفتين).

– ممثل مبيعات/ البيع بالجملة.

– أمين صندوق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)