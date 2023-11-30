الشركة العامة للبترول تعلن عن توافر عدد 22 وظيفة شاغرة لحديثي التخرج

تعلن الشركة العامة للبترول عن حاجتها إلى شغل عدد 22 وظيفة مهندس بترول في مختلف التخصصات، ولحديثي التخرج، ولا يشترط خبرة، وذلك للعمل بالمركز الرئيسي بالشركة وفي حقول الشركة المختلفة، ونستعرض الآن في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن وظائف الشركة العامة للبترول.

وظائف الشركة العامة للبترول

مطلوب مهندسين بترول حفر.

مطلوب مهندسين بترول إنتاج.

مطلوب مهندسين بترول معالجة.

مطلوب مهندسين بترول صيانة.

مطلوب مهندسين بترول سلامة.

الشروط المطلوبة للتقديم:

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة قسم بترول.

أن يكون حديثي التخرج دفعة 2019 وما بعدها.

أن لا يقل التقدير العام عن جيد.

أن يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

المستندات المطلوبة

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد.

بطاقة الرقم القومي.

شهادة القيد بنقابة المهندسين أو كارنيه ساري.

كيفية التقديم على وظائف البترول

على الراغبين في التقديم على الوظائف تقديم الطلبات شخصيًا مرفق بها كافة المستندات المذكورة أعلاه، إلى إدارة شئون العاملين بالمركز الرئيسي للشركة بالعنوان التالي: 8 شارع الدكتور مصطفى أبو زهرة بمدينة نصر، أو تقديم الطلبات إلى إدارات شئون العاملين بحقول الشركة المختلفة.

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أخر موعد للتقديم على الوظائف

أوضحت الشركة العامة للبترول أن أخر موعد للتقديم على الوظائف المعلنة أعلاه هو يوم 7 ديسمبر 2023، وأكدت الشركة على أنه سيتم الحاق من يجتاز الاختبارات المحددة للقبول، للعمل بالشركة بعقد تدريب لمدة عام، ببداية اجر المستوى الأول، كما سيحصل على كافة البدلات والحوافز المقررة.