شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف هندسية وإدارية للجنسين

أعلنت شركة طيران الرياض التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير، من الجنسين، لشغل وظائف إدارية وهندسية، وذلك للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة طيران الرياض

مطلوب مدير الاستجابة للطوارئ.

مطلوب مدير السلامة الفنية.

مطلوب سلامة الطيران.

مطلوب مدير تنسيق القنوات الشاملة.

مطلوب مدير أداء المبيعات الرقمية.

مطلوب مدير برامج إدارة المواصفات والتطوير.

مطلوب مدير أول برامج الطائرات.

مطلوب مدير برامج المقصورة.

مطلوب مدير أول الأسطول.

مطلوب محلل بيانات الطيران.

مطلوب مدير أداء رعاية الضيوف.

مطلوب مدير المدفوعات.

مطلوب مدير التامين.

مطلوب مدير تسويق التوظيف.

مطلوب ضابط أول.

الشروط المطلوبة

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

توافر خبرة مهنية في مجال العمل.

أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

الطلاقة في اللغة العربية.

أن يجيد استخدام برامج الكمبيوتر.

أن يتمتع بمهارات القيادة.

مهارات جيدة في التعامل من الأحرين.

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رابط التقديم على الوظائف

أوضحت شركة طيران الرياض من خلال موقعها الإلكتروني، أن التقديم على الوظائف متاح من خلال بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني بالرابط التالي “وظائف شركة طيران الرياض” يستمر التقديم حتى تاريخ، 31 ديسمبر 2023.