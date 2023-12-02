وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من نيوم، والرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل مرافق (نيوم).

– أخصائي عمليات الموارد البشرية (الرياض).

– مدير المخيم (نيوم).

– مدير الإسكان (نيوم).

– محاسب أول/ المشاريع (الرياض).

– مراقب مالي (الرياض).

– أخصائي موارد بشرية (الرياض).

– ممرض أول (تبوك).

– أخصائي تخطيط الأعمال (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)