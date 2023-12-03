شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة تعلن عن وظائف شاغرة للخريجين

تعلن شركة بنده من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف شاغرة للخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط، للعمل بفروع الشركة بالعبور والرحاب ومدينة نصر وأكتوبر والمعادي، برواتب مجزية وحوافز وتأمينات، وفي السطور التالية سنستعرض تفاصيل الوظائف ورابط التقديم عليها.

وظائف شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة

مطلوب منسقين ممرات.

مطلوب كاشير.

مطلوب محضر طلبات.

مطلوب متلقي طلبات.

مطلوب موظفين استلامات.

مطلوب بائع مخبوزات.

مطلوب بائع خضار وفاكهة.

مطلوب موظفين امن.

مراقبين كاميرات.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة أو أكثر في نفس مجال العمل، وتقديم موقف واضح من التجنيد، وان لا يزيد السن عن 40 سنة.

وظائف أخرى: –

تقدم شركة بنده مرتبات مجزية وحوافز كل 3 شهور، كما توفر مواصلات من والى وخصومات على المنتجات، ومكافئات نهاية الخدمة، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة في الأسبوع، والعمل ورديات، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية وتأمين على الحياة.

رابط التقديم على وظائف شركة بنده

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة بنده لتجارة التجزئة” عبر تسجيل البيانات المطلوبة للتقديم، ثم الحضور للمقابلات بالعناوين التالية:

يومي الأحد و الأربعاء، بالعنوان التالي: فرع أكتوبر – ميدان النجده بجوار سيتى سكيب.

يومي الاثنين و الخميس، بفرع مدينه نصر: طريق النصر أول مكرم عبيد.

وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية/ واتس آب: 01066031116