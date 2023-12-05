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وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مدير هندسة الحلول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، أو علوم الكمبيوتر).

– محلل أول الشراكات العالمية والتحالفات الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، الاقتصاد).

– مدير قسم تخطيط ضريبة القيمة المضافة وتخفيف المخاطر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المحاسبة.

– مدير قسم تصميم تكاليف الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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