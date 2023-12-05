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وظائف هندسية شاغرة في شركة التصنيع

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف هندسة عمليات البوليمر: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مهندس تخطيط الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– مهندس صيانة الأجهزة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، أو هندسة التحكم).

– مهندس أول عمليات المصنع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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