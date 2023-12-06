شركة المياه الوطنية تعلن عن توافر وظائف لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، في مختلف التخصصات، على أن يكون العمل في الرياض والطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والقصيم وتبوك، وفي السطور التالية نقدم على موقع مصر فايف الوظائف المتاحة والشروط والتخصصات.

وظائف شركة المياه الوطنية

مطلوب أخصائي تخطيط مشاريع الصرف الصحي.

مطلوب رئيس قسم التصميم الهندسي.

مطلوب مدير أداء سلسلة التوريد – البيانات والأنظمة.

مطلوب أخصائي التفتيش والتحقيق في الحوادث.

مطلوب مسؤول موازنة العامة.

مطلوب مهندس صيانة شبكات المياه.

مطلوب أخصائي التأمين الطبي.

مطلوب مدير محطات التعبئة.

مطلوب مهندس تصميم مدني وهيدروليكي.

مطلوب مهندس تشغيل شبكات المياه.

مطلوب أخصائي إدارة علاقات الموردين.

مطلوب موظف الامتثال.

مطلوب سكرتير مكتب.

مطلوب أخصائي التقارير.

مطلوب مدير الصحة والسلامة والأمن.

مطلوب مدقق مالي.

مطلوب مدير تقنية المعلومات.

مطلوب مهندس الواجهة.

مطلوب أخصائي المشتريات.

مطلوب مدير المنتجات الرقمية.

مطلوب وكيل الفواتير.

مطلوب أخصائي أول مركز الدعم.

مطلوب رئيس قسم الحماية من الحرائق.

مطلوب مدير التوصيلات المنزلية.

مطلوب أخصائي الأداء والتقارير.

مطلوب أخصائي دعم التطبيقات.

مطلوب مهندس تشغيل محطات المياه.

مطلوب أخصائي أول ضمان جودة تقنية المعلومات.

مطلوب مدير التكامل.

مطلوب أخصائي التخطيط – تقنية المعلومات.

مطلوب أخصائي عمليات الخزينة.

مطلوب أخصائي أول إدارة علاقات الموردين.

مطلوب مشغل صهاريج مياه الصرف الصحي.

مطلوب أخصائي الموازنة العامة.

مطلوب مدير الخزانات.

مطلوب مراقب أمني.

مطلوب حارس أمن.

الشروط المطلوبة للتقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، كحد أدنى في إحدى التخصصات المطلوبة.

أن تتوفر الخبرات والمهارات المحددة وفقا لكل وظيفة.

أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

أن يجيد استخدام برامج الحاسب الآلي.

أن يتمتع بمهارات تواصل جيدة.

أماكن العمل:

الرياض.

مكة المكرمة.

المدينة المنورة.

الطائف.

جدة.

تبوك.

القصيم.

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التخصصات المطلوبة ورابط التقديم:

أوضحت شركة المياه الوطنية عدة تخصصات متاحة للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة، وهي كالتالي “إدارة أعمال – موارد بشرية – إدارة المشروعات – العلاقات العامة – الصحة والسلامة – الهندسة – الهندسة المدنية “.

رابط التقديم على الوظائف

وللتقديم على الوظائف، فقد أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك من خلال التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة المياه الوطنية“، والتقديم مستمر حتى 17 ديسمبر 2023.