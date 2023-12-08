براتب 9000 جنية.. فرص عمل للمؤهلات المتوسطة بشركة Global Industries

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة Global Industries من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة، وذلك لحملة المؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بفرع الشركة في أنشاص بالشرقية، برواتب مجزية تبدآ من 6000 جنية إلى 9000 جنية، نستعرض الآن على مصرف فايف من خلال خدمة الوظائف الخالية تفاصيل الوظائف المطلوبة ورابط التقديم إليها:

وظائف شركة Global Industries

مطلوب فنيين سحب بلاستيك، مؤهلات متوسطة.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة مهنية في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

توفر الشركة رواتب مجزية صل إلى 9000 جنية، بالإضافة إلى توفير سكن للمغتربين ووجبات والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم جازة أسبوعيًا، كما توفر تمنيات طبية واجتماعية وتامين على الحياة.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت الشركة انه على الراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي “وظائف شركة Global Industries” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة.