فرص عمل للخريجين للعمل فورًا بشركة Sata group من الجنسين برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة Sata group عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة، برواتب مجزية وتأمينات، ونستعرض الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها على النحو التالي:

وظائف شركة Sata group

مطلوب مدخلين بيانات.

مطلوب موظفين خدمة عملاء شات، ويشترط الحبرة.

مطلوب موظفين مبيعات خارجي، القاهرة والجيزة.

الشروط المطلوبة :

أوضحت الشركة عدة اشتراطات للتقديم على الوظائف وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى

أن لا يزيد السن عن 35 سنة

تقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية

الوظائف متاحة للجنسين

توافر خبرة في مجال العمل.

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المزايا:

وتوفر الشركة للعاملين بها رواتب مجزية حسب كل وظيفة والخبرة، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية و اجتماعية، والعمل 9 ساعات يوميًا، وساعة راحة.

التقديم على الوظائف المطلوبة

للتقديم على الوظائف المعلنة بشركة Sata group يرجى ملء استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة Sata group” ثم الحضور إلى العنوان التالي : 26 حسنين عبد القادر – حسن المأمون – النادي الأهلي – مدينة نصر، وذلك يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، وللاستفسار يرجى التواصل من خلال الأرقام التالية واتس آب: 01030630803