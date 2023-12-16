براتب 14000 جنية| وظائف خالية بشركة Breadfast للمؤهلات المتوسطة

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة Breadfast من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل مندوبين توصيل، للعمل فورًا بفروع الشركة في التجمع والرحاب والعبور والشروق وأكتوبر وزايد ومدينة نصر ومصر الجديدة والمقطم وزهراء المعادي، برواتب مجزية تبدأ من 12000 جنية إلى 14000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم.
وظائف شركة Breadfast
- مطلوب مندوبين توصيل يمتلك عربية أو موتوسيكل.
الشروط والمزايا
يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وان يمتلك سيارة أو موتوسيكل، وتوفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 12 ألف جنية للموتوسيكل، ويصل إلى 14 ألف جنية للسيارة، والعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر أرباح كل 3 اشهر وتأمينات طبية واجتماعية.
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التقديم على الوظائف
للراغبين في الالتحاق بالوظائف يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “شركة Breadfast” وللاستفسار يرجى التواصل من خلال الأرقام التالية/ واتس آب: 01050222132
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