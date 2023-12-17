تراند اليوم : وظائف خالية بشركة بريجو للأغذية لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية.. الحق قدم

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة بريجو للأغذية عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة في جميع المجالات، ولحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل فورًا بفروع الشركة فيمصر الجديدة ومدينة نصر التجمع والعبور والشروق، برواتب مجزية تبدأ من 3250 جنية إلى 6000 جنية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة بريجو للأغذية

مطلوب مساعد مدير فرع، مؤهلات عليا وخبرة في مجال العمل.

مطلوب عضو فريق.

الشروط والمزايا

أوضحت شركة بريجو للأغذية أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة للعاملين بها رواتب مجزية تبدأ من 3250 جنيه وتصل إلى 6000 جنية، وتأمينات طبية واجتماعية وأجازات سنوية وأسبوعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة بريجو للأغذية

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة بشركة بريجو للأغذية يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي “وظائف بريجو للأغدية” ولأي استفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01008660311