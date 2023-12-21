مطلوب سائقين للعمل فورًا بشركة كابيتال للتطوير العقاري براتب 6000 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة كابيتال للتطوير العقاري من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل وظائف سائقين، للعمل فورًا بمواقع الشركة بالتجمع الخامس برواتب مجزية تبدأ من 5000 جنية إلى 6000 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف.

وظائف شركة كابيتال للتطوير العقاري

مطلوب سائقين رخصة مهنية.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية تبدأ من 5000 جنية إلى 6000 جنية، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة بالأسبوع، كما توفر تأمينات طبية.

وظائف أخرى: –

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على وظائف سائقين بشركة كابيتال للتطوير العقاري يرجى التسجيل من خلال ملئ البيانات المطلوبة باستمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة كابيتال للتطوير العقاري” وللاستفسار يرجى التواصل واتس آب على الرقم التالي: 01154792212