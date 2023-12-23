وظائف خالية بشركة سلنتروا كافيه لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة سلنتروا كافيه عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة لجميه المؤهلات، وذلك من خلال وزارة الشباب والرياضة، للعمل بفروع الشركة بالتجمع الخامس، برواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية إلى 5200 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة سلنتروا كافيه

مطلوب استيوارد.

مطلوب باص بوي.

مطلوب سائقين رخصة درجة ثانية.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وتوفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية تبدأ من 3500 جنية إلى 5200 جنية، بالإضافة إلى بدل مواصلات 500 جنية، وبدل وقت إضافي، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة بشركة سلنتروا كافية يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “اضغط هنا” وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية واتس آب: 01278354933