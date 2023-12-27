شكرا لقرائتكم أمانة جدة تعلن ترشيح 12 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الهندسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة محافظة جدة عن عدد (12) مرشحًا ومرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية لأمانة محافظة جدة والمعلن عنها بتاريخ 1445/04/22هـ.

وأضافت أمانة جدة، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1445/06/14هـ، على المرشحين والمرشحات التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي (مركز الفحص الشامل) بمدينة جدة، ومن ثم الحضور مباشرة إلى المقر الرئيسي لأمانة محافظة جدة بجدة – الإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

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أسماء المرشحين

يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي:

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يجب على المرشحين والمرشحات اصطحاب الوثائق التالية:

1- أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.

2- عدد (4) صور شمسية مقاس (4*6) ذات خلفية بيضاء.

3- العنوان الوطني.

4- الحساب البنكي.

5- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية او المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

6- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

ملاحظات:

– أشارت الأمانة الى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة الموضحة سابقًا، وأن المقابلة الشخصية شرط لقبول المرشح.

– أكدت أمانة محافظة جدة إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.