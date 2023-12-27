وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة

وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي أول إدارة المواهب والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التطوير التنظيمي، تنمية رأس المال البشري)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول عمليات التحسين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)