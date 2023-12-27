وظائف شاغرة لدى خدمة ضيوف الرحمن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مساعد مدير المشتريات”؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب البرنامج في مدينة الرياض.

شروط وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، إدارة نظم المعلومات، ذكاء الأعمال)، مع وجود خبرات سابقة.

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التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)