وظائف خالية بشركة الأصدقاء لمنتجات الألبان للمؤهلات المتوسطة براتب 6000 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحمل المؤهلات المتوسطة، للعمل بفروع الشركة بأكتوبر والشيخ زايد والمهندسين، برواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية إلى 6000 جنية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم على النحو التالي:

وظائف شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان

مطلوب بائعين.

مطلوب كاشير.

مطلوب محاسبين.

مطلوب مراقب مخزون.

مطلوب أمين مخزن.

مطلوب مندوب تسليم.

مطلوب عمال إنتاج وعمال مخازن.

مطلوب عمال نظافة وبوفية.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات متوسطة وفوق متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، وان يكون حسن المظهر والسلوك، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

توفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية تبدأ من 3500 جنية إلى 6000 جنية، ويوم راحة أسبوعيًا، كما توفر مواصلات وسكن، وتأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف لمطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان” عبر إدخال كافة البينات المطلوبة، وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية واتس آب: 01015180132