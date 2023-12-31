وظائف خالية بشركة Unicare Egypt للخدمات الطبية برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة Unicare للخدمات الطبية من خلال وزارة الشباب والرياضة وعبر مبادرة توظيف مصر، عن حاجتها الى شغل بعض الوظائف الشاغرة للعمل بفرع الشركة في الدقي، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة Unicare – Egypt للخدمات الطبية

مطلوب مراجع حسابات، مؤهل عالي “حاصل على بكالوريوس تجارة”.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن عالي، وخبرة في مجال حسابات المرضي بالمستشفيات وتقفيل الفواتير وشركات التامين، وان يقدم موقف واضح من التجنيد.

وتقدم الشركة رواتب مجزية وحوافز والعمل 9 ساعات يوميًا، ويومين أجازة أسبوعيًا، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

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التقديم على الوظائف

أوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف المطلوبة متاح عبر الرابط التالي “وظائف شركة Unicare للخدمات الطبية” وذلك عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة، وللاستفسار يرجى التواصل واتساب على الرقم التالي: 01222718835