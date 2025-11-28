لبنان | سامي الجميل: البحث في الاستقرار يبدأ بإعادة القرار العسكري والأمني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 02:02 مساءً - منذ 10 دقائق

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، بحضور عضوي المكتب السياسي الدكتور آلان حكيم وجويل بو عبود وجرى عرض لآخر المستجدات.

وأكد الجميّل خلال اللقاء أن “حماية لبنان تمرّ عبر دولة قادرة تمتلك قرارها وحدها، وبعيدة من أي مشاريع تضع البلاد في مواجهة لا يريدها اللبنانيون وأن حصرية السلاح بيد الدولة “،مشدداً على أن أي” بحث في الاستقرار يبدأ بإعادة القرار العسكري والأمني إلى المؤسسات الشرعية من دون استثناء”.

وقدّر رئيس الكتائب “دور الاتحاد الأوروبي والتزامه دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، والسعي إلى تثبيت سيادة الدولة وموقعها”.