لبنان | نقابة أفران الجنوب تطالب بإعفاء العمال السوريين من إجازات العمل بسبب التصعيد الأمني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:54 مساءً - منذ 25 دقيقة

طالبت “نقابة أفران الجنوب” ممثلة برئيسها زكريا العريي القدسي، في كتاب وجهته الى الحكومة ، ب”اعفاء العمال السوريين في قطاع الأفران في الجنوب، من إجازات العمل بسبب الظروف الأمنية، راجية “النظر في الظروف الصعبة التي يمرّ بها قطاع الأفران في منطقة الجنوب نتيجة التصعيد الأمني والاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة”.

أضافت النقابة في كتابها : “لقد أدت الأوضاع الراهنة إلى حالة عدم استقرار واسعة، وخصوصا بين العمال السوريين العاملين في الأفران، ما يدفع الكثير منهم إلى الفرار والتنقل القسري حفاظا على سلامتهم. وبسبب هذا الواقع، نخسر باستمرار العمال الدائمين ونضطر إلى استبدالهم وتشغيل عمال جدد بشكل طارئ ومتكرر”.

وتابعت : “ونظرا إلى أن إجازات العمل في الظروف الحالية باتت تشكل عبئا كبيراً على المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويفوق قدرتها التشغيلية والإدارية، نطالب بالآتي :

1- الإعفاء من إجازات العمل للعمال السوريين العاملين في قطاع الأفران في الجنوب.

2- إعتماد إجراءات استثنائية ومرنة تضمن استمرار عمل الأفران وتأمين الخبز للمواطنين، خصوصاً في المناطق المتضررة”.

وختمت ، متمنية “التجاوب مع هذا الطلب، نظرا للضرورات التي تفرضها الظروف الراهنة”.