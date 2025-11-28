اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الجيش يوقف مطلوبين في بعلبك ويضبط مخدرات وأسلحة حربية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 35 دقيقة
قيادة الجيش مديرية التوجيه

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن وتجار المخدرات، نفّذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم واسعة في حي الشراونة – بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ن.ج.) و(ع.ج.) والسوريين (ع.س.) و(ب.م.) و(ع.ك.)، لإطلاقهم النار على دوريات للجيش بتواريخ سابقة، واتجارهم بالمخدرات والأسلحة الحربية، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

