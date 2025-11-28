لبنان | مرفأ بيروت يستقبل Popemobile استعداداً لزيارة البابا لاوون الرابع عشر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 34 دقيقة

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان، انه في اطار التحضيرات لاستقبال الزيارة التاريخية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، “تشرف مرفأ بيروت صباح اليوم باستقبال الـ Popemobile المخصصة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، ليشكل وصولها خطوة مباركة ضمن التحضيرات الجارية للزيارة التي سيؤدي في خلالها البابا صلاة صامتة أمام موقع انفجار ٤ آب. وقد دخلت الآلية إلى باحة المرفأ وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها عناصر الجيش والأجهزة المختصة، بالتنسيق مع اللجان التنظيمية المعنية بمتابعة كل تفاصيل الزيارة”.

واشارت الى ان “هذه الخطوة تندرج ضمن اللمسات الأخيرة للتحضيرات المتصلة بالزيارة، والتي تشمل وضع تصور نهائي لمسار الموكب وتأمين المداخل والمخارج المؤدية إلى موقع الصلاة وضبط نقاط التوقف والمناطق التي سيصار إلى اعتمادها لحظة وصول البابا إلى محيط موقع الانفجار”.