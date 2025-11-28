لبنان | وزير المالية يبحث مع خبراء المحاسبة ويعلن تخصيص 36 مليون دولار للبلديات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 34 دقيقة

التقى وزير المالية ياسين جابر نقابة خبراء المحاسبة في لبنان، حيث تمّت مناقشة مسائل محاسبية هامة بين الوزارة والنقابة، أبرزها تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، استخدام الفاتورة الإلكترونية، تعديل التصاريح الضريبية لتصبح أكثر وضوحاً وعملية، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما التقى جابر المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” بسام طليس، حيث أعلن أن 36 مليون دولار ستُصرف للبلديات واتحاداتها من عائدات الخلوي للعام 2024، على أن تبدأ إجراءات الصرف بعد إعداد الجداول المرتبطة بها في وزارة الداخلية.