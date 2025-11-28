لبنان | لبنان يوقع اتفاق الامتيازات والحصانات مع الإنتربول في مراكش

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 38 دقيقة
المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ممثلاً الحكومة اللبنانية
وقع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ممثلاً الحكومة اللبنانية، الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وذلك خلال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة في مدينة مراكش المغربية بين 24 و27 تشرين الثاني 2025.
وحضر حفل التوقيع رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي والأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا.