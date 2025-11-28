لبنان | رئيس الجمهورية يهنئ صيدا لاختيارها عاصمة للثقافة والحوار في المتوسط 2027

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 40 دقيقة

وجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تهنئة حارة إلى مدينة صيدا، بمناسبة اختيارها، إلى جانب مدينة قرطبا الإسبانية، من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، لتكون عاصمة للثقافة والحوار على ضفتي شرق وغرب المتوسط لعام 2027.

وأشاد الرئيس عون بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل لبنان الثقافي، مؤكداً فخره بصيدا وأهلها، واصفاً المدينة بأنها “صيدا التاريخ والمستقبل، صيدا القلعة الأبدية والشهداء الأحياء”، مثنياً على جميع الشخصيات والمناضلين الذين ساهموا في وحدة لبنان وحريته وحداثته.

وأشار إلى أن اختيار صيدا يعكس دورها التاريخي والثقافي كـ”باب الجنوب وعاصمته”، ويجسد رسالتها الدائمة في نشر الثقافة والحوار والتنوع والسلام على ضفتي المتوسط. وختم قائلاً: “مبروك لصيدا، مبروك للبنان”.