لبنان | جمعية تجار الشمال ترحب بزيارة البابا.. دعم معنوي ورسالة حوار للوطن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 14 دقيقة

رحبت جمعية تجار لبنان الشمالي، برئاسة أسعد الحريري، بزيارة قداسة البابا إلى لبنان، معتبرة أن البلاد لطالما كانت مساحة لقاء وحوار بين مختلف المكونات وجسراً بين الأديان والثقافات.

وأشارت الجمعية إلى أن الزيارة تأتي في لحظة دقيقة يمر بها لبنان، وتحمل رسالة دعم واهتمام لجميع فئات الشعب اللبناني، مؤكدة حرص الكرسي الرسولي على الوقوف إلى جانب لبنان في مسيرته نحو الاستقرار والازدهار.

ورأت الجمعية أن الزيارة تمثل دعماً معنوياً كبيراً للقطاع الاقتصادي والتجاري، وتعزز التعاون بين المجتمعات، وترسخ قيم الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للبنانيين جميعاً.

وختمت الجمعية بالتأكيد على أن حضور البابا سيسهم في فتح آفاق جديدة للحوار، ويعزز موقع لبنان كبلد يعيش فيه أبناؤه من مختلف الديانات جنباً إلى جنب بروح التعاون والتفاهم، مع التأكيد على أن التنوع مصدر قوة والحوار طريق دائم نحو السلام.