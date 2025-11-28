لبنان | خوفاً من تسرب معلومات.. واشنطن توجه طلباً سريعاً لبيروت مرتبطاً باغتيال الطبطبائي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الولايات المتحدة وجهت طلبا عاجلا للحكومة اللبنانية بإعادة صاروخ لم ينفجر في الهجوم الأخير على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن الولايات المتحدة طالبت لبنان بإعادة صاروخ GBU-39B الذي لم ينفجر في الهجوم الذي استهدف رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي.

وأشارت إلى أنها قنبلة انزلاقية من طراز GBU-39B من إنتاج شركة بوينغ والولايات المتحدة.

ومن بين 8 صواريخ أطلقت فقد انفجرت منها 7.

وأفادت الصحيفة بأن تقريرا مقلقا نشر يوم الجمعة يتحدث عن قنبلة إسرائيلية لم تنفجر في الضاحية الجنوبية ببيروت، وتحتوي على تطورات تكنولوجية غير متوفرة في روسيا أو الصين.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تواصلت مع الحكومة اللبنانية على وجه السرعة، مطالبة إياها بضمان نقل القنبلة إليها بسرعة.

ووفق المصدر ذاته، فإن القلق الرئيسي هو أن الصين وروسيا يمكنهما استغلال التطورات التكنولوجية في القنبلة، حيث تحتوي على رأس حربي فعال للغاية، مما يسمح بإحداث ضرر كبير لا سيما بالنظر إلى وزنها.