لبنان | وزير الاتصالات يتفقد جاهزية شبكات الخليوي قبل زيارة البابا لاوون الرابع عشر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

قام وزير الاتصالات شارل الحاج بجولة ميدانية في الواجهة البحرية لبيروت وساحة الشهداء، قبل يومين من وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان. ورافقه في الجولة مديري شركتي الخليوي “تاتش” كريم سليم سلام و”ألفا” رفيق الحداد، وعدد من المدراء، للاطلاع على الاستعدادات والإجراءات التقنية لضمان جاهزية شبكتي الخليوي.

وتفقد الحاج سرعة الشبكتين وجودة التغطية وفعالية خدمات 5G، مشدداً على أن زيارة البابا هي حدث تاريخي، وأن نحو 150 وسيلة إعلامية لبنانية وأجنبية ستكون حاضرة لتغطية الزيارة. وأكد أن الوزارة وشركتا الخليوي تعملان على أعلى درجات الجهوزية لضمان تغطية متكاملة دون أي انقطاع.