لبنان | النائب كرامي يستقبل روابط التعليم الرسمي ويؤكد دعم حقوق العاملين والمتقاعدين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:48 مساءً - منذ 51 دقيقة

استقبل رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي وفدًا من روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي في طرابلس، بحضور المسؤول التربوي في التيار ماهر الشعراني ومسؤول القطاع المهني الدكتور خليل الخليل.

وخلال اللقاء، عرض الوفد مذكرة مطلبية تناولت تحسين الرواتب وضم الملحقات إلى الراتب الأساسي، وتثبيت المتعاقدين، ودعم موظفي الإدارة والمتقاعدين لتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدين أن الهيئة العامة لمجلس النواب قادرة على إدراج الزيادة المقترحة خلال مناقشات الموازنة.

ورحب النائب كرامي بالوفد، معتبرًا أن المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية “ضرورة للأمن القومي”، مشيرًا إلى أن الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص طبقت دون اعتراض، ومن واجب الدولة إنصاف العاملين في القطاع العام.

وختم كرامي مؤكدًا دعمه الكامل للعاملين والمتقاعدين، مشيرًا إلى تقديم مشروع قانون إلى المجلس النيابي يضمن حقوق المتقاعدين وضم الملحقات إلى الراتب الأساسي.