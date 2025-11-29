لبنان | أبي المنى: زيارة البابا بارقة أمل للبنان ورسالة لصناعة السلام

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 مساءً - منذ ساعة واحدة

رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، أن لبنان يعيش اليوم حالة من الفرح والرجاء بانتظار زيارة قداسة الحبر الأعظم، معتبراً أنها تأتي في لحظة دقيقة يمرّ بها البلد أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، وأنها تشكّل بارقة أمل يحتاجها اللبنانيون في هذه المرحلة.

وقال في حديث إلى “صوت كل لبنان”: إن هذه الزيارة تحمل تحدياً للواقع الصعب، مضيفاً: “نحن كلبنانيين لا نفقد الأمل إطلاقاً، والبابا ليو قادر على خوض هذا التحدي من خلال رسالته لصنع السلام. طوبى لصانعي السلام، ولنا جميعاً إذا أحسنا تلقّف هذه المبادرة.”

وأشار الشيخ أبي المنى إلى أهمية لقاء الأديان في ساحة الشهداء، لما يجسّده من تأكيد على التنوع ضمن الوحدة الوطنية والإنسانية، معتبراً أن هذا المشهد يحمّل الجميع مسؤولية ترجمة الشراكة في واقع الحياة.

وعن اللقاء الذي عُقد في السفارة البابوية في حاريصا، أوضح أن له دوراً أساسياً في تعزيز الزيارة المرتقبة، لافتاً إلى أن قداسته سيحمل معه سلسلة من العناوين التي تظهر لبنان كقلب واحد ويد واحدة، قائلاً: “لا يمكن إلا أن نعيش كإخوة.”

وختم مؤكداً أن المرحلة الحالية تحمل عنواناً عريضاً هو “الشراكة الروحية الوطنية”، موضحاً أنها تشكّل مظلة للإصلاح، ومشدداً على ضرورة ترجمتها عبر مشاريع اقتصادية وتنموية تعيد المهجّر والمهاجر إلى أرضه ووطنه.