لبنان | الابتكار ينهض بلبنان: احتفال AFIA 2025 يكرّم روّاد الصناعات الزراعية والغذائية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 01:54 مساءً - منذ 23 دقيقة

مثّل وزير الصناعة جو عيسى الخوري رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في حفل توزيع جائزة الابتكار في الأغذية الزراعية 2025 بنسختها الثالثة، الذي نظّمه تجمّع QOOT في متحف سرسق بالأشرفية، بحضور وزراء ومدراء وسفراء وشخصيات صناعية واقتصادية محلية ودولية.

أقيمت المسابقة بدعم وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة، وبشراكة استراتيجية مع هولندا، وبرنامج EUROMED Clusters Forward المموّل من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وألقى عيسى الخوري كلمة نقل فيها تقدير رئيس الحكومة للقائمين على الحدث، معتبرًا أنّ قطاع الصناعات الغذائية والزراعية يشكّل أحد الأعمدة الأساسية لاستقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أنّ شعار الدورة لهذا العام “لبنان ينهض بالابتكار” يعكس توجّهًا وطنيًا لاستعادة موقع لبنان في الاقتصادين الإقليمي والدولي، عبر تعزيز الابتكار وإنتاج القيمة المضافة.

وأشار إلى أنّ قطاع الصناعات الغذائية يساهم في التصدير وخلق فرص العمل وتنمية المناطق وتعزيز الأمن الغذائي، ما يستدعي الانتقال إلى نظم إنتاج أكثر تنافسية واستدامة واعتمادًا على التكنولوجيا. وشدّد على أهمية الشراكات بين الوزارات والقطاع الخاص والجامعات والهيئات الدولية، معتبرًا أنّها النموذج الأمثل للعمل الإنمائي في لبنان.

ورأى أنّ جائزة AFIA 2025 ليست فقط احتفالًا بالفائزين، بل منصة لإبراز الإبداع اللبناني وجذب المستثمرين وتعزيز حضور المنتجات اللبنانية عالميًا، مؤكدًا التزام الحكومة بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتمكين المبتكرين.

وأضاف: “الإرادة موجودة، والقدرة موجودة، والابتكار موجود. ما نحتاجه هو تنظيم أكبر ودعم وثقة بهذا القطاع الحيوي”. وأكد أنّ وزارة الصناعة ستبقى شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل اقتصادي يليق بقدرات اللبنانيين.

وشارك الوزير عيسى الخوري في جلسة حوارية جمعت وزيري الاقتصاد والزراعة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، حول “السياسات والشراكات وآفاق المستقبل”.

وفي ختام الاحتفال، تم ّالاعلان عن الفائزين في جائزة الابتكار في الصناعات الزراعية والغذائية AFIA 2025 من بين 67 مؤسسة شاركت في المسابقة وتأهل منها 21 الى النهائيات، والفائزون هم: عن قسم المشروبات الكحولية tiny moon cider، عن قسم الوجبات المخبوزة والوجبات الخفيفة Taqa Snack،عن قسم الصحة والعافية Soopreem،عن قسم المشروبات غير الكحولية Lavender Water، عن قسم منتجات المونة Mjadara Ready Mix وعن قسم المنتجات المبردة والمثلجة Debes kharoub Gelato.

واختُتم الحفل بتأكيد أهمية تحويل الجائزة إلى محطة سنوية تُفتح معها آفاق أوسع للابتكار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية في لبنان.