لبنان | الوزير السابق حميّة: زيارة البابا تعكس ثقة العالم والكنيسة بالوطن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 09:52 مساءً - منذ 30 دقيقة

كتب الوزير السابق علي حميّه عبر منصة “إكس”: “كان لي شرف المشاركة اليوم في استقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر في القصر الجمهوري. زيارة قداسة البابا تعكس ثقة العالم والكنيسة بالوطن وبالرئيس العماد جوزاف عون، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها البلد”. و

وأضاف “كما قال فخامة الرئيس في كلمته: لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم، بل سنظل هنا، نستنشق الحرية”.