موديلات فساتين باللون الأبيض للعروس لإطلالات رقيقة تجمع بين الرقي والبساطة

تتصدّر موديلات فساتين باللون الأبيض للعروس صيحات الموضة نظراً للإقبال الشديد عليها، فهي من القطع الأساسية في خزانة كل واحدة سواء كان فستاناً طويلاً أو قصيراً أو بسيطاً أو بتطريزات ونقوشات مختلفة... بالإضافة إلى أنه من السهل تنسيقه مع الإكسسوارات والألوان المختلفة ويمكن ارتداؤه في المناسبات النهارية والليلية.

فساتين باللون الأبيض للعروس لإطلالات رقيقة في المناسبات



يعتبر الأبيض اللون المعتمد في تصميمات فساتين العروس للمناسبات حيث ظهر كثيراً مؤخراً على منصات الأزياء العالمية، كما اختلفت القصات فلاحظنا منها الطويل والقصير، كما برز منها الواسع والمجسّم، بالإضافة إلى اختلاف القصة في الأكمام، فقد ظهرت موديلات الملابس ذات الأكمام المنتفخة والأكتاف العارية وأيضاً الموديلات التي ليس لها أكمام. كما اعتمدت تصاميم الفساتين باللون الأبيض على الكثير من الأفكار التي اعتمدت في قصتها على تنسيق الفساتين مع الأحذية المختلفة المسطحة والرياضية، كما يمكن تنسيقها مع الأحذية ذات كعب عالٍ.

لا مانع من تنسيق الفساتين باللون الأبيض للعروس للمناسبات مع بعض الإكسسوار ذات الألوان المختلفة باللون الذهبي والفضي أو التي تحتوي على أحجار ملوّنة، وهي تمنح إطلالات أنثوية رقيقة.

من تصميمات الفساتين التي تعزز جاذبيتكِ وتظهرها بشكل كبير هي قصة الـ Warp Cut، وهي من التصميمات البسيطة جداً التي مهما ظهرت من تصميمات ستظل دائماً محط إعجاب الجميع رغم بساطتها، فيمكن أن تعتمدي تلك الإطلالة مع شق طويل جانبي في الفستان لمظهر أكثر جاذبية.

ما رأيكِ باللجوء إلى هذا الموديل من علامة ياسمين صالح Yassmin Saleh لإطلالة ساحرة تخطف الأنظار، يمكنكِ تحقيق ذلك من خلال هذا الفستان الذي يعتبر قمة في الأناقة حيث صمم طويلاً مع أكتاف مكشوفة وتطريزات ذهبية، ويمكن أن تنسّقي معه حذاءً بكعب عالِ بنفس لون الفستان وبعض الإكسسوارات الأنيقة.

تألّقي بإطلالة مختلفة وجريئة وغير تقليدية من خلال فساتين سهرة باللون الأبيض مزوّدة بريش في كامل الفستان، فهي إطلالة جديدة ستمنحكِ مظهراً رائعاً وغير معتاد، وستلفتين أنظار الجميع من حولكِ. وفي حال كنتِ تبحثين عن الجمال والأناقة وفي نفس الوقت تحبين البساطة والنعومة والفساتين ذات التفاصيل القليلة، فيمكن تطبيق ذلك دون القلق من أن تفسد طلتكِ، حيث تختارين فستان سهرة طويلاً خالياً من أي تفاصيل مع فتحة عند الصدر على شكل V، وشق طويل على الساق مع وجود حزام عريض بلون مختلف لكي يحدد منطقة الخصر، فعلى الرغم من بساطة الفستان إلا أنه جذاب وأنيق جداً.

ننصحكِ بالاطلاع إلى موديلات فساتين قصيرة باللون البيج... لا تتردّدي باعتمادها لطلّة شبابية.



لا يقتصر ارتداء الفساتين باللون الأبيض على فساتين الزفاف، فهو من الألوان الهادئة، والتي تناسب فصل الصيف حيث تحرص الكثير من العرائس على ارتداء موديلات بيضاء مختلفة عند حضور أي مناسبة أو تلقي دعوة على الغداء أو العشاء.

برز هذا التصميم من دار ليلي بلان Lili Blanc مع شق جانبي طويل إذا كنتِ تتمتّعين بشخصية عصرية مع أكمام طويلة لمظهر جذاب للغاية.



فساتين باللون الأبيض للعروس للمناسبات لطلّة غير مألوفة



تمثّل الفساتين باللون الأبيض للعروس للمناسبات الأناقة وهذا هو سبب كونها ملابس أساسية في خزانة كل عروس، ولكن تمّ تحديث التصميمات حتى تكون ضمن صيحات الموضة لصيف 2023.

في كل عام تقدّم العديد من ماركات الأزياء المرموقة مجموعات مختلفة منها لأنها تعتبر واحدة من أكثر القطع المرغوبة. تألّقي بفساتين باللون الأبيض للمناسبات مع بعض البريق واللمعان وستكونين غاية في الجمال، فيمكنكِ أن ترتدي فستاناً أبيض برّاقاً بفتحة عند الصدر على شكل V، وأكمام طويلة ومنفوخة من الأعلى مع حركة مبتكرة في الفستان من الأمام لطلّة غير مألوفة وفتحة ظهر لتمنحكِ المزيد من الأنوثة على سبيل المثال، أو أن تختاري هذا الموديل من علامة سيما كوليزيوني Sima Collezione مع الكشاكش لإضفاء الأناقة والفخامة إلى مظهركِ كعروس.

لا شكّ أن اللون الأبيض بمفرده يمنحكِ ثقة بالنفس ومظهر أكثر من رائع، وبإضافة التطريزات إلى الفستان ستجعله من أروع الفساتين التي يمكن أن ترتديها، فجربي ارتداء فساتين سهرة باللون الأبيض طويلة ومنفوشة، وبدون أكمام مع وجود بعض التطريزات، وستحصلين على إطلالة فاخرة وجذّابة.

وأخيراً اعتمدي فساتين سهرة باللون الأبيض بقصة مستقيمة لكي تظهري أنوثتكِ وجمالكِ وتصميماً بدون أكمام وبدون أكتاف والذي سيجعل طلّتكِ مميّزة ومختلفة هي تنورة من الريش طويلة أو قصيرة على حسب ما تفضلينه. فإذا كنتِ من محبّات الإطلالات المختلفة وغير التقليدية فلا بدّ أن تجرّبي ارتداء اللون الأبيض في فساتين السهرة بالموديلات المختلفة التي تناسب شكل جسمكِ.

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