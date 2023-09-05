عند الحديث عن برج الجدي والغيرة سواء كانت هذه الغيرة مرتبطة بالحب وهو الشائع في معظم الحالات، أو الغيرة في الحياة والتي قد تتمثل في الغيرة من الزملاء أو من الأخوة أو من أي شخص يمتلك ما لا تمتلكه، فهناك تفاوت بين طريقة برج الجدي ونسبة غيرته عن غيره.

صفات برج الجدي في الحب والغيرة

الإخلاص والوفاء للحبيب أو شريك الحياة هي أحد صفات مواليد الجدي المميزة، فهو يعطي شريكه الحب والاهتمام والزعاية والالتزام في العلاقة.

يميل مولود الجدي إلى العلاقات العاطفية التي تمتاز بالاستقرار والأمان والتي تمتد على المدى البعيد.

يتحكم مولود الجدي في مشاعره ويمكنه إدارتها والتعامل مع الشريك بكل لطف وهدوء ورزانة، كما يضبط نفسه عند الغضب وتكون انفعالاته ضمن السيطرة.

يتسم بكون مشاعره صلبة وقوية فهو لا يعتمد على التعبير بالكلام ولا يجيد قول الكلمات الرنانة والمعسولة، بل يعبر عن حبه من خلال التصرفات والأفعال.

جانب الغيرة والشك حاضر بقوة عند برج الجدي، فهو في الحياة عادةً ما يشك في ما يحيط به، وهذا الأمر ينعكس على علاقته العاطفية التي تجعل منه شخصاً غيوراً وقلقاً ويشك بسهولة.

الغيرة عند المرأة الجدي

طبيعة المرأة عموماً تجعلها تشعر بالغيرة بشكل أكبر من الرجل في حياتها، وعندما نتحدث عن العلاقات العاطفية فإنالمرأة الجدي تصنف كامرأة غيورة على شريكها.

بالرغم من أن أنثى الجدي رزينه وجدية وذات مسؤولية إلا أنها شخص حساس جداً، وهو ما يجعل فرصة استفزازها وغيرتها كبيرة.

طبيعة امرأة الجدي القلقة والشكاكة تجعل منها فتاة غيورة لدرجة كبيرة جداً في الحب، لذا فهي بحاجة إلى الشعور بالأمان في العلاقة وعلى الشخص المرتبط بها أن يولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً وبشكل مستمر.

قد لا تكون غيرة أنثى الجدي واضحة وذلك بسبب محاولتها إخفاء هذه الغيرة وراء ستار القوة والثقة وإن كانت بطريقة التمثيل، فهي لا تحب أن تظهر بمظهر الشخص الضعيف، ولكن هذا المظهر لا يعني عدم غيرتها فهي قد تشتعل غيرة وتخفيها في ذات الوقت.

الغيرة عند رجل الجدي

يحاول رجل الجدي أن يتصرف بحذر وحرص في العلاقة العاطفية وأن يضع نفسه في مكان محمي وأن يتخذ كل الاحتياطات لتجنب الخيانة والخداع، وذلك عائد إلى طبيعته التي تشك وتقلق بشكل عام.

هو شخص غيور جداً بطبيعته ولا يمكن أن تتوقف غيرته حتى تثبت شريكته أو حبيبته له العكس وأن لا داعي للغيرة وتمنحه الأمان في العلاقة.

في معظم الأحيان يحاول رجل الجدي أن يخفي شكوكه والغيرة التي يشعر بها حتى يتأكد من وجود سبب حقيقي لها.

قد تكون غيرة رجل الجدي مزعجة جداً فقد يصل به الحال إلى مراقبة زوجته في كل شيء وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي، فيتابع التعليقات والإجابات وكل التفاعلات التي تصل إليها وقد يحاول معرفة كلمات السر المرتبطة بحساباتها في تلك المواقع.

أحد ردود فعل برج الجدي غير المتوقعة على الغيرة هي التجاهل، فقد يتجاهل حبيته أو لا يظهر لها غيرته ويتجاهل الأمر أمامها فلا تعلم عنها شيء، بالرغم من أنه يحترق من الداخل بسبب هذه الغيرة.

لبرج الجدي والغيرة قصة كبيرة فهو برج غيور جداً وشكاك بطبعه، وقد يكون مزعج ويحتاج باستمرار إلى تطمين من الشريك والشعور بالأمان في العلاقة.

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