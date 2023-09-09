توقعات مولود برج "الأسد"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا مناسبا تماماً يمنحك الارادة القوية والجراة اللازمة والكافية لاقتحام مجال جديد او شائك بعزم وثبات. كما سيمنحك الفرصة للتحالف مع الاقوياء وربما الاتكاّل عليهم في لحظة معيّنة اسبوع يحمل تغييرات ونظرة مختلفة للامور البداية مع انتقال القمر الى برج السرطان الذي يحرك الامور ضدك فتكون راكدة بطيئة ايام مخيبة للامال تحييرك وتحمل ظروف استفزازية ما يجعل الحظوظ تتراجع بحيث يكون بانتظارك مشاكل وخلافات

عاطفياً: تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة الذي لا يزال يتنقل في برجك الحب الانسجام والتناغم فلا تخف عواطفك النبيلة والصادقة بل تكلّم وسلّط عليها الأضواء فقد حان الوقت لتبرهن للشريك صدق مشاعرك للعازب سوف تعيش ظروفاً مناسبة جداً لتطرية الاجواء المتشنجة واقناع الحبيب بوجهة نظرك