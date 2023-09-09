توقعات مولود برج "العذراء"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا يتعاطف معك القدر بشكل فاضح فتجد نفسك محلّقاً مع المتفوقيّن والبارزين تتابع فيه الحظوظ من موقع جيد مع التقاء القمر مع الشمس في برجك في عطلة الاسبوع بالاضافة الى وجود كوكب المشتري في الثور فتشعر بالارتياح النفسي. البداية مع يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى السرطان في موقع مناسب وجيد جدا ترتاح ويكون بانتظارك دعم وتعاطف معك لتنطلق بطريقة جيدة

عاطفيا: وجود الزهرة في مواجهة برجك في الاسد يولد في حياتك الشخصية والعائلية بعض التشويش بحيث يفرض عليك بعض الظروف المسؤوليات الكثيرة تجاه العائلة والحبيب قد تطالعك مشاحنات ومواجهات فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي للعازب تغمر حياتك الشخصية شكوك وانفعالات كثيرة فيبدو الطقس العاطفي غائماً قد تعيش التباساً وغموضاً وبعض البلبلة