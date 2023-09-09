توقعات مولود برج " القوس"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع جيد محمل بالانشغالات والملفات عجقة ركض وتراكمات ومسؤوليات كبيرة توتر واجواء مشحونة بالالتزامات مع تواجد الطوالع الفلكية المواجهة لبرجك في العذراء الشمس وعطارد المتراجع بالاضافة الى زحل في معاكسة برجك من الحوت من الافضل ان تتابع اشغالك بطريقة مدروسة البداية مع السبت والاحد مع وجود القمر في برج السرطان في موقع مناسب لك وغير مزعج تكون الظروف الفلكية مناسبة جدا ما يجعل الحظوظ داعمة لك

عاطفياً: تتقدم خطوات كبيرة تحت تاثير الزهرة من الاسد الذي يحمل معه الانسجام والحب والرومانسية والعواطف الحارة والاجواء الواعدة بلقاءات ودية دافئة ورومنسية للعازب قد يحالفك الحظ وتلتقي نصفك الآخر