توقعات مولود برج "الجدي"من السبت 9 أيلول إلى السبت 16 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع ممتاز تحصد فيه الميداليات والأرباح أو حتّى الدعاوى القضائية وتنطلق فخورا بنجاحاتك ومكاسبك والحدث الابرز التقاء القمر الجديد مع الشمس في برج العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع المشتري واورانوس من الثور الذي يناسب قدرتك على مجاراة الاحداث بذكاء ومهارة كما تساهم الاحداث بإنجاح مخططاتك وبرامجك البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج السرطان الذي يسبب لك معاكسات فلكية صعبة ونوعية وقت متطلبة

عاطفياً: تتأهب عزيزي مولود الجدي لاستقبال علاقة عاطفية جديدة بحيث يحمل لك هذا الاسبوع وعداً جميلا او حباً او صداقة عذبة تفرح قلبك وتحقق رغباتك تحت تاثيرات كوكب الزهرة في الاسد الذي يوفر لك السعادة المطلقة للعازب, في الجو غرام وتسلية ما يجعلك تجتاز دورة فلكية هامة لعواطفك وعلاقاتك الاجتماعية