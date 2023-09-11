دائماً ما يعترف خبراء الموضة أن اللون الأخضر يمنح المرأة إطلالة ملوكية، خاصة إذا تم تنسيقه مع إكسسوارات باللون الذهبي؛ للحصول على المزيد من الإشراق، لذلك لا تحتاري في خياراتكِ لهذا الموسم، وتألقي بأسلوب أكثر من رائع مع أزياء باللون الأخضر للمحجبات.



أزياء باللون الأخضر للمحجبات لإطلالة فخمة ومظهر مميز



تبحث الكثير من المحجبات عن أزياء باللون الأخضر لإطلالة فخمة تناسبهن؛ حتى يكون مظهرهن مميزاً، فلا تترددي باللجوء إلى هذا القفطان باللون الأخضر الفخم؛ لأنه الخيار المثالي، حيث قدم دار ألبرت أويكنين «Albert Oiknine» هذا التصميم الأنيق والناعم والبعيد عن المبالغة تماماً لإطلالة رسمية رقيقة. خيار آخر يمكنكِ اعتماده باللون الأخضر من علامة باميلا رولاند «Pamella Roland» بقصته الطويلة وقماشه الفخم، نسقيه مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة الحجم. أو حتى بإمكانكِ اعتماد فستان أخضر منقط بالأبيض مع الإكسسوارات الذهبية، أو فستان أخضر طويل مصمم بأكمام منفوخة بطريقة بسيطة ومميزة تناسب الكثير من المحجبات.

فستان فخم للمحجبات من باميلا رولاند «Pamella Roland» (الصورة من موقع Launchmetrics/Spotlight ©)

تفضِّل المحجبات اعتماد الفساتين المتماشية مع أحدث خطوط الموضة في المناسبات، فلِمَ لا تعتمدين فستاناً أخضر مصمماً من قماش الساتان الواسع ومزيناً من الأعلى على سبيل المثال أو الظهور بفستان أخضر مصمم بقصة منفوشة وتملؤه الزهور البيضاء أو اختيار فستان أخضر منفوش مصمم بأكمام طويلة ومكسو بالتطريزات الخضراء بطريقة تناسب الاحتفالات الضخمة المدعوة اليها؟!

اقتني هذا الموديل من تصميم المصمم العالمي رامي العلي «Rami Al Ali» الأنيق؛ لأسلوب مفعم بالحيوية والفخامة التي لا مثيل لها، نسقيه مع صندال صيفي بكعب عالٍ باللون الزهري للحصول على أسلوب فريد من نوعه خلال مناسباتكِ المختلفة.

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فساتين باللون الأخضر للمحجبات لإطلالة لا مثيل لها



تمثل الفساتين باللون الأخضر للمحجبات الأناقة في كل موسم وهذا هو سبب كونها ملابس أساسية في خزانة كل واحدة، خاصة هذا اللون المشرق الذي تفضل السيدات ارتداءه في أيام الصيف؛ كونه لوناً جذاباً لافتاً للعين.

يتسم اللون الأخضر بالجاذبية والرقي، وهو من الألوان المفضلة للكثيرات من النساء المحجبات؛ لذا نجد الكثيرات من مدونات الموضة المحجبات يحرصن على تنسيقه بأسلوب مختلف كل يوم ليتناسب مع جميع المناسبات بأناقة لافتة وعصرية. أعجبنا هذا الفستان من دار لويزا سبانيولي «Luisa Spagnoli» هذا الموديل الفضفاض المصمم بأكمام طويلة ومزين ببعض التطريزات الفخمة.

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