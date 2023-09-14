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الامارات | أطباء في بيرو ينقذون حياة طفل ابتلع 8 إبر حقن

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ليما ■ رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ أطباء في شمال شرق بيرو، حياة طفل عمره عامان، بعد أن ابتلع ثماني إبر حقن وهو يلعب.

وقال الطبيب إفراين سالاسار: «عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبراً».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.

ويعيش الطفل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية على بعد نحو 622 كيلومتراً من العاصمة ليما.

وقالت والدته: «ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك». وذكرت وسائل إعلام محلية أن حياته ليست في خطر بعد الجراحة، وأنه سيدخل قريباً في حالة النقاهة والتعافي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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