الامارات | «برج خليفة» بعدسات السياح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مجموعة من السياح يلتقطون صوراً لـ«برج خليفة» في دبي، الوجهة الأكثر جذباً للزوار في الإمارة، وأكثر الأماكن المثيرة للاهتمام بالنسبة لمعظم السياح، لكونه أطول مبنى في العالم.

حيث تمنح زيارة البرج، الزائر، فرصة استثنائية لقضاء عطلة مميزة، وتشكّل فصلاً شائقاً من ألبومات صوره التذكارية.

ويتصدر «برج خليفة» المعالم السياحية في الإمارة التي تزخر بمناطق الجذب السياحي.