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الامارات | «برج خليفة» بعدسات السياح

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مجموعة من السياح يلتقطون صوراً لـ«برج خليفة» في دبي، الوجهة الأكثر جذباً للزوار في الإمارة، وأكثر الأماكن المثيرة للاهتمام بالنسبة لمعظم السياح، لكونه أطول مبنى في العالم.

حيث تمنح زيارة البرج، الزائر، فرصة استثنائية لقضاء عطلة مميزة، وتشكّل فصلاً شائقاً من ألبومات صوره التذكارية.

ويتصدر «برج خليفة» المعالم السياحية في الإمارة التي تزخر بمناطق الجذب السياحي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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