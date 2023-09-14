نوع خضروات يقي من السرطان ويقوي قلبك.. تناوله باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الباذنجان من الأطعمة الغنية بالمواد المغذية التي تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تفيد صحتك العامة، بما في ذلك قلبك.

وفيما يلي نرصد فوائد تناول الباذنجان، وفقا لموقع "هيلثي لاين" الطبي.

1. غني بالعديد من العناصر الغذائية:

يوفر الباذنجان كمية جيدة من الألياف والفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية القليلة.

2. نسبة عالية من مضادات الأكسدة:

بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، يتميز الباذنجان بعدد كبير من مضادات الأكسدة.

ومضادات الأكسدة هي مواد تساعد على حماية الجسم من الأضرار الناجمة عن المواد الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة.

وأظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة تساعد في الوقاية من العديد من أنواع الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

كما أنه غني بالأنثوسيانين، وهو نوع من الصبغات ذات خصائص مضادة للأكسدة مسؤولة عن لونه.

3. قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

الباذنجان قد يحسن وظائف القلب ويقلل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

4. السيطرة على نسبة السكر في الدم:

يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الألياف والبوليفينول، وكلاهما قد يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم.

5. فقدان الوزن:

يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الألياف ولكنه منخفض السعرات الحرارية، وكلاهما يمكن أن يساعد في تعزيز فقدان الوزن.

6. مكافحة السرطان:

يحتوي على مركبات جليكوسيدات وسولاسودين ورامنوسيل، والتي قد تساعد في الحماية والوقاية من السرطان.

اقرأ أيضاً:

أطعمة تساعد في منع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

التحليل النفسي لـ"سفاح الجيزة".. كيف يقتل ويمارس حياته بكل مثالية؟

منها بقع حمراء على البطن .. 10 علامات على الإصابة بمرض خطير

لتقليل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول.. ماذا تفعل؟

كيف يؤثر مرض السكري على الصحة العقلية؟.. وهذه الفئات الأكثر عرضة لذلك