ما أسباب وأعراض سرطان الغدة الدرقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشف المركز الألماني لأبحاث السرطان، أن سرطان الغدة الدرقية يتطور من أنسجة هذه الغدة، حيث تنمو فيه الخلايا بشكل غير طبيعي، ويكون لديها القدرة على الانتشار في أجزاء أخرى من الجسم.

ومن أسباب الإصابة بهذا السرطان التعرض للإشعاع في سن مبكرة، وتورم الغدة الدرقية، ونقص اليود وتاريخ الأسرة المرضي.

وتتضمن الأعراض تضخم الغدد الليمفاوية، وتورم الرقبة، وصعوبة التنفس والبلع وبحة الصوت.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج باليود المشع، والجراحة مثل استئصال الغدة الدرقية.