هل تتعرق كثيرا؟ إليك الحل السحري

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضحت مجلة "Elle" المعنية بالصحة والجمال، إن مضادات التعرق التي تحتوي على أملاح الألومنيوم تعتبر حلاً سحرياً لمشكلة فرط التعرق، وذلك لأن أملاح الألومنيوم تساعد على تضييق الغدد العرقية، وبالتالي تقليل إفراز العرق.

وعن كيفية الاستخدام، ينبغي تنظيف المنطقة المصابة بفرط التعرق، وتجفيفها جيداً، ثم وضع طبقة رقيقة من مضاد التعرق وتركه طوال الليل، لكي يؤتي مفعوله، ثم الاستحمام صباحاً، مع مراعاة إجراء هذه العملية بشكل متكرر إلى أن يتوقف إفراز العرق المفرط.

وأكدت "Elle" أن منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) صنّفتا مركبات الألومنيوم الموجودة في مزيلات العرق على أنها آمنة للاستخدام البشري.