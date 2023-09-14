"أملاح الألومنيوم".. حل سحري لفرط التعرق

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

مضادات التعرق المحتوية على أملاح الألومنيوم قد تكون حلًا فعالًا لفرط التعرق، حيث تعمل أملاح الألومنيوم على سد مسام الغدد العرقية، مما يقلل من إفراز العرق.

وحول كيفية الاستخدام، أوضحت مجلة "Elle" المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي تنظيف المنطقة المصابة بفرط التعرق وتجفيفها جيدا، ثم وضع طبقة رقيقة من مضاد التعرق وتركه طوال الليل كي يؤتي مفعوله، ثم الاستحمام صباحا، مع مراعاة إجراء هذه العملية بشكل متكرر إلى أن يتوقف إفراز العرق المفرط.

وأكدت “Elle” أن منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) صنفتا مركبات الألومنيوم الموجودة في مزيلات العرق على أنها آمنة للاستخدام البشري.