الكاردجان.. نجم الموضة النسائية في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يُعد الكارديجان، وهو جاكيت من التريكو، نجم الموضة النسائية في خريف وشتاء 2023/2024، حيث يمنح المرأة إطلالة أنيقة تبعث على الدفء.

وبحسب مجلة “Instyle” المعنية بالموضة والجمال فإنه يكتسي غالبا بألوان هادئة ومحايدة، لا سيما البيج والرمادي، ويطل هذا الموسم بتصاميم جريئة وجذابة؛ حيث تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال الأكمام البالونية، في حين تلفت موديلات أخرة الأنظار إليها من خلال القصة القصيرة أو صف الأزرار غير المتماثل.

وأشارت “Instyle” إلى أن الكارديجان يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بنطال بذلة، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع توب وبنطال جينز مع ارتدائه بشكل مفتوح.