على المدى البعيد.. هذا ما يحدث للدماغ بعد تعاطي "الحشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحشيش من المواد المخدرة التي يتناولها بعض الأشخاص دون وعي منهم بالمخاطر الصحية المحتملة على المدى الطويل، وخاصة للدماغ.

وفيما يلي نوضح لكم تأثير الحشيش على المدى البعيد للدماغ، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

متلازمة فرط القنب (CHS):

في حالات نادرة، قد يؤدي استخدام الحشيش على المدى الطويل إلى الإصابة بمتلازمة فرط القنب (CHS)، وهو مرض يسبب الغثيان والقيء وآلام البطن.

المرض العقلي:

يمكن أن يسبب الحشيش العديد من المشكلات العقلية، ومنها نوبات الهلع واضطرابات المزاج والذهان.

وأيضا في ظهور اضطرابات نفسية في وقت مبكر من الحياة وزيادة الضعف واللامبالاة والخمول وضعف القدرة على التحكم.

ويقول الدكتور الهندي نيشانت شانكار ياجنيك، جراح الأعصاب في مستشفى مانيبال، جوروجرام: "يرتبط نمو الدماغ بنمو وتطور خلايا الدماغ ، ويمكن أن يؤثر تعاطي الحشيش بين البالغين على الوظيفة الإدراكية للدماغ، حيث أنه يساهم في تغيير الحالة المزاجية والإدمان النفسي وبطء الحواس الأخرى وعدم القدرة على القيام بأنشطة حادة.

التأثير على القلب:

متوسط ​​ضربات القلب هو 50 إلى 70 نبضة في الدقيقة، ولكن الحشيش يجعل القلب يعمل بجهد أكبر ويسرع هذا المعدل.

وقد يرتفع المعدل إلى 70 إلى 120 نبضة في الدقيقة أو أكثر لمدة ثلاث ساعات وبعد تناوله قد ترتفع فرصتك في الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بسبب الضغط على القلب.

انخفاض الخصوبة وضعف الصحة الإنجابية:

تم ربط تعاطي الحشيش ولفترات طويلة بآثار ضارة محتملة على خصوبة الذكور والإناث وكذلك الصحة الإنجابية.

وارتبط استخدامه لدى الرجال بانخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركتها وشكلها، وكل ذلك يمكن أن يؤثر على الخصوبة.

وتم ربط استخدامه للإناث بالإباضة وفترات الحيض واختلال التوازن الهرموني.

وبالإضافة إلى ذلك، يرتبط تعاطي الحشيش أثناء الحمل بمخاطر محتملة على نمو الجنين وقد يكون له آثار طويلة المدى على صحة الطفل.

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